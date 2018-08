Blind toch inzetbaar tegen Standard Luik

Het was even schrikken, maar de blessure die Daley Blind vrijdag opliep in het oefenduel tegen VfL Wolfsburg valt mee. Hij kan dinsdag gewoon spelen tegen Standard Luik.

Dit meldt De Telegraaf. Blind kwam tijdens de oefenpot, die teleustellend werd verloren met 0-3, in botsing met teamgenoot Kostas Lamprou. De routinier verliet toen 'een beetje dizzy' en met last van zijn rug het veld.



Maar de rugblessure bleek gelukkig voor hoofdtrainer Ten Hag niet zo serieus als gedacht. Blind trainde zondag alweer mee met de groep en hij is gewoon inzetbaar in de eerste wedstrijd tegen Standard Luik.