Directeur taxibedrijf 'niet blij' met weigering dragqueen

Directeur Gamis el Bouakili van tto-taxibedrijf TCS (Taxi Centrale Schiphol) is 'niet blij' dat een van zijn chauffeurs dragqueen Jennifer Hopelezz gisteravond weigerde na het slotfeest van de Gay Pride op de Dam. 'We gaan de chauffeur hierop aanspreken.'

Volgens El Bouakili mogen chauffeurs nooit een taxirit weigeren. 'Tenzij daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn, daar lijkt in dit geval geen sprake van. Ik ben heel benieuwd wat deze chauffeur hierop te zeggen heeft.' Als de chauffeur zich niet kan verantwoorden, volgen er sancties, aldus de directeur.

Hopelezz was met stomheid geslagen toen ze gisteravond werd geweigerd, zegt ze tegen AT5. 'Ik heb van nog eens vier anderen gehoord dat ze tijdens de Pride zijn geweigerd. Twee dragqueens en twee mannen die in leer gekleed waren. En dat tijdens de Pride.'

In de video is te zien dat de dragqueen uiteindelijk door een andere taxichauffeur wél wordt meegenomen. El bouakili: 'Ik zag in de video dat die chauffeur ook van TCS is, daar ben ik blij om.'