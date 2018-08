Dolberg en De Jong niet mee naar Luik

Ajax heeft de 22 namen bekend gemaakt die momenteel in de bus zitten naar Luik voor de eerste confrontatie met Standard. Kasper Dolberg en Siem de Jong zitten daar niet bij.

Dolberg heeft nog steeds last van een buikblessure. De Deen moest hierdoor de twee wedstrijden tegen Sturm Graz ook al missen.



Siem de Jong, die tegen de Oostenrijkers het spel vanaf de tribune moest beleven, lijkt nauwelijks in de plannen van Ten Hag voor te komen. Volgens Turkse media is Besiktas druk bezig de 29-jarige middenvelder te laten overkomen naar Istanbul.



Veel jong talent

Verder bestaat de selectie uit veel jonge talenten. Naast Noussair Mazraoui (20), Carel Eiting (20), Kaj Sierhuis (20) en Noa Lang (19) zijn nu ook Dani de Wit (20) en Jurgen Ekkelenkamp (18) mee.



De van Fortuna Sittard overgekomen Per Schuurs zit dan weer niet bij de selectie. Hij lijkt zich voorlopig te gaan focussen op Jong Ajax.