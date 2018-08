Slachtoffer schietpartij Beethovenstraat gelinkt aan onderschepte partij cocaïne

De 62-jarige man die eind juli in een restaurant aan de Beethovenstraat werd doodgeschoten, werd eerder verdacht van de smokkel van honderd kilo cocaïne.

Dat meldt Het Parool. De partij drugs was door de Kroatische politie onderschept. Er werden meerdere verdachten opgepakt, maar de 62-jarige Kroaat werd uiteindelijk vrijgelaten wegens te weinig bewijs.

Volgens de krant hebben andere criminelen hierdoor misschien gedacht dat hij de politie over de partij cocaïne had getipt. De Amsterdamse politie onderzoekt dat, maar houdt ook rekening met andere scenerio's.

De man werd vorige week maandag van dichtbij in zijn hoofd geschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter is nog voortvluchtig.