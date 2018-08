Uit klooster weggestuurde Justine doet aangifte

De uit Oeganda gevluchte Justine gaat aangifte doen tegen het klooster Missionaires of Charity.

Ze wilde in de 24-uursopvang van het klooster verblijven, maar werd door de nonnen weggestuurd toen ze vertelde dat ze lesbisch was. 'Ze zeiden dat ik in Amsterdam eindelijk vrij zou zijn. Maar ik word nog niet geaccepteerd', vertelde ze emotioneel.

Lees ook: Vluchteling uit klooster gezet vanwege geaardheid: 'Ze is een gevaar'

Inmiddels heeft Justine, die in het klooster wilde verblijven omdat ze niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning komt, contact met de politie. Ze gaat later deze week aangifte doen bij de politie. 'Omdat ze als burger is weggestuurd om haar geaardheid', legt een woordvoerder van de politie uit.

Dat Justine geen verblijfsvergunning heeft, maakt voor de politie niet uit. 'We zien dat nu als twee losstaande zaken.'

Het Openbaar Ministerie gaat als de aangifte gedaan is naar de zaak kijken.