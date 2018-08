Coach Luik vreest kwaliteit van Ajax: 'Natuurlijk zijn zij favoriet'

Volgens Standard Luik-coach Michel Preud'homme, is Ajax de favoriet voor het winnen van het tweeluik met zijn ploeg.

'Natuurlijk zijn zij de favoriet. De druk ligt bij Ajax. Zij moeten absoluut de Champions League bereiken', zegt Preud'homme. De oefenmeester erkent dat Ajax met de nieuwe aankopen een kwaliteitsinjectie heeft gekregen, meldt AjaxShowtime. 'Of ik bang ben voor Ajax? Ik vrees de algehele kwaliteit van de ploeg. Ze hebben veel geld uitgegeven om weer op de voorgrond te kunnen treden.'

Lees ook: Blind toch inzetbaar tegen Standard Luik

'Ajax uit comfortzone halen'

Preud'homme wil ervoor zorgen dat Ajax niet zijn eigen spelletje kan spelen. 'Het lijkt erop dat Ajax nu erg sterk is. Dat konden we tegen Sturm Graz zien. Ons doel is om Ajax uit zijn comfortzone te halen.'

Winnaar speelt tegen Kiev of Praag

Ajax neemt het morgen in België op tegen Luik. Een week later is de return in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs van de Champions League tegen de winnaar van de strijd tussen Dinamo Kiev en Slavia Praag.

Lees ook: Ajax-fans met buscombi naar Luik

Risicowedstrijd

De clash met de zuiderburen staat te boek als een risicowedstrijd. Daarom kunnen Ajax-fans alleen met een buscombi naar de wedstrijd. Eind 2016 werd het duel in Amsterdam tussen Ajax en Standard Luik overschaduwd door incidenten met fakkels en vuurwerkbommen. Drie vuurwerkbommen kwamen terecht in een familievak van Ajax. Bovendien moest de ME vechtende supporters uit elkaar halen. Ajax-fans namen wraak door tijdens de wedstrijd in Luik vuurwerk op het veld te gooien.