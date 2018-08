Geweigerde dragqueen: 'Wilde taxichauffeur laten wennen aan mijn verschijning'

De Amsterdamse dragqueen Jennifer Hopelezz, die gisteren na afloop van haar optreden op de Pride geweigerd werd door een taxichauffeur, zegt alles te hebben gedaan om de chauffeur op zijn gemak te stellen.

'Ik wil hem laten wennen aan mijn verschijning, omdat ik kan begrijpen dat het soms moeilijk is. Maar hij weigerde verder in gesprek te gaan', zegt Richard Keldoulis alias dragqueen Jennifer Hopelezz tegen AT5. Jennifer was een van de ambassadeurs tijdens de Pride en trad gisteren op tijdens het slotfeest. Toen ze na afloop van haar optreden een taxi wilde pakken, werd ze geweigerd door de chauffeur. Jennifer filmde het hele voorval en plaatste het op Facebook.

Chauffeur nog onbereikbaar

Gamis el Bouakili, directeur van tto-taxibedrijf TCS Taxi Centrale Schiphol, is nog niet in contact geweest met de desbetreffende chauffeur 'We hebben de chauffeur telefonisch en schriftelijk benaderd, maar we hebben hem nog niet kunnen bereiken.' Of de chauffeur wordt ontslagen is nog niet duidelijk. 'Chauffeurs zitten niet in loondienst bij ons, het zijn ZZP'ers. Het zou kunnen zijn dat iemand uitgesloten wordt.'

De Partij van de Ouderen en Jan-Bert Vroege van D66 hebben inmiddels bij verkeerswethouder Sharon Dijksma geïnformeerd naar mogelijkheden om 'dit soort chauffeurs' aan te pakken.