Halsema komt met druktemaatregelen: dweilpauzes op Wallen en pinapparaat voor boetes

Burgemeester Halsema is nog geen maand in functie maar meteen komt ze al met nieuwe maatregelen om de drukte op de Wallen en in de rest van de binnenstad aan te pakken.

Omdat het hoogseizoen is en er erg veel toeristen in de stad zijn, wordt er niet gewacht met het invoeren van de extra maatregelen. Dat gebeurt deze maand nog.

Dweilpauzes en afsluitingen

Op de Burgwallen komen speciale 'dweilpauzes'. Als dat gebied op drukke avonden ernstig vervuild is, dan worden straten tijdelijk afgesloten voor publiek en wordt er door de gemeentelijke reiniging schoongemaakt. Pas nadat de straten weer schoon zijn, gaat de boel weer open.

Ook worden er extra crowd control-maatregelen genomen. Als het erg druk is op de Wallen worden hosts ingezet. Nu gebeurt dat pas als er heel erg veel mensen in een bepaald gebied zijn (code rood). Maar vanaf deze maand gaan de hosts ook al bij een code oranje (minder druk) de straat op. Er moet op die manier preventief opgetreden worden.

Boetes meteen afrekenen

Een andere opvallende maatregel is dat sommige handhavers straks een mobiel pinapparaat mee krijgen. Toeristen die overtredingen begaan kunnen hun boete dan meteen betalen. De handhavers hebben een folder bij zich waarin in zes talen wordt uitgelegd dat boetes direct geïnd worden.

Extra handhaving op het water blijft actief. Zo worden er boetes opgelegd aan kapiteins van boten die een eenrichtingsgebod negeren, wanneer er te harde muziek gedraaid wordt, of wanneer er te hard gevaren wordt.

Stad in Balans

De extra maatregelen zijn onderdeel van gemeentelijke programma Stad in Balans. Dat programma moet de leefbaarheid van Amsterdam garanderen nu de stad steeds drukker wordt.