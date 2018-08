Bewoner Brouwersgracht zoekt schipper die haar woonboot ramde

Woonbootbewoner Susanne Engels is op zoek naar de bestuurder van een bootje die in de nacht na de Canal Parade haar bootje en huis ramde.

Flinke deuken

Susanne woont aan de Brouwersgracht en dacht na een drukke Pride-dag rustig te kunnen slapen. Maar dat liep anders. 'Ik hoorde rond een uur of half vijf een knal. Ik ben uit mijn bed geschoten om te kijken of er iets met de boot was. Terwijl ik er naar toeliep, zag ik een andere boot wegvaren. Toen dacht ik: dat bootje is gewoon keihard tegen mijn woonark aan gebotst.'

Susanne denkt dat de schipper eerst over haar eigen bootje gevaren is en toen met een flinke vaart haar woonboot geraakt heeft. Zowel het bootje als de woonboot zijn flink beschadigd.

'Ik ben niet boos en ga niet veroordelen'

Toch zegt ze niet boos te zijn. Maar wel wil ze in contact komen met de kapitein van de botsende boot. 'Ik zou het fijn vinden als de persoon die hier tegenaan is gebotst zich wil melden. Ik ben niet boos en ga ook niet veroordelen. Ik wil gewoon samen een oplossing vinden.'

Vrijdag woonboot gezonken

Afgelopen week liep het iets minder goed af met een andere woonboot in de stad. Op de Prinsengracht zonk een woonschip, mogelijk nadat een langsvarende boot voor veel deining zorgde.