Lesbisch zoenprotest voor de deur van klooster dat Justine wegstuurde

Aankomende woensdag wordt er een zoenprotest georganiseerd uit solidariteit met Justine. De uit Oeganda gevluchte vrouw werd vanwege haar seksuele geaardheid weggestuurd uit het klooster Missionaires of Charity.

Het lesbische zoenprotest wordt gehouden voor de deur van Missionaires of Charity in de Jordaan. RozeLinks, een werkgroep van GroenLinks die zich inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap, roept zo veel mogelijk vrouwen op om te komen.

Weggestuurd uit klooster

Justine vluchtte uit Oeganda vanwege haar seksuele geaardheid. De vrouw kreeg geen verblijfsvergunning en ging daarom naar een 24-uursopvang in het klooster Missionaires of Charity. Toen de nonnen van het klooster erachter kwamen dat Justine lesbisch was, moest ze vertrekken.

De geaardheid van Justine kwam aan het licht toen ze probeerde te regelen dat ze buiten de toegestane uren het klooster mocht verlaten. 'Ik wilde helpen met het versieren van een boot voor de Pride', vertelde ze. De boot was van RozeLinks. Justine verblijft momenteel bij een lid van RozeLinks.

Aangifte

Vandaag besloot Justine om aangifte te doen tegen het klooster. Het feit dat Justine geen verblijfsvergunning heeft, maakt voor de politie niet uit. 'We zien dat nu als twee losstaande zaken', zegt de politie.

