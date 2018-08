Politie doneert in beslag genomen heliumballonnen aan patiëntjes OLVG

Agenten van het district Centrum-Jordaan hebben dit weekend jonge patiënten in het OLVG opgevrolijkt met kleurrijke heliumballonnen. Die ballonnen waren tijdens de Canal Parade afgepakt van verkopers zonder vergunning.

'Aangezien deze vorm van verkoop op straat oneerlijk is tegenover de mensen die wel keurig een vergunning hebben geregeld, proberen wij dit tegen te gaan', legt de politie op Facebook uit. Daarom werden de ballonnen in beslag genomen.

In plaats van ze lek te prikken, besloten de agenten een goed doel te zoeken. Dat goede doel vonden ze in het OLVG, waar de kinderen op de kinderverpleegafdeling de ballonnen in ontvangst namen.