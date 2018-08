In het wild uitgezette Artis-gieren vinden kolonie op Sardinië

De vale gier, die vorig jaar in Artis uitgebroed is door een mannelijk koppel en later werd uitgezet op Sardinië, maakt het goed. De vogel heeft zich bij een wilde kolonie gevoegd.

Gieren snel geïntegreerd

Samen met een andere gier uit Artis, werd het beest in april uitgezet op het Italiaanse eiland. 'De vale gieren op Sardinië mengen zich goed met de kolonie waarbij zij zich hebben gevoegd', meldt Artis op Twitter. 'Eén van de twee vogels is dominant en verdedigt actief haar plek dichtbij een karkas, of een schaduwplek onder een boom'.

Gieren te volgen via GPS

De twee gieren hebben een GPS-tracker gekregen waarmee zij gevolgd kunnen worden. Zo was onder meer te zien dat de vogels met de kolonie mee vlogen.

Uitgebroed door homopaar

Een van de twee gieren is in Artis uitgebroed door een mannelijk koppel. In het nest van de twee 'homoseksuele' gieren werd bij wijze van experiment een ei gelegd. De twee zorgden goed voor het broedsel en kregen vorig jaar samen een jong.