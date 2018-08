Panden op slot na vondst duizenden wietplanten, kilo's coke en een wapen

Een bedrijfspand aan de Pleimuiden en een woning aan het Oeverpad zijn vandaag op last van burgemeester Halsema dichtgetimmerd.

De loods op bedrijventerrein Sloterdijk (Pleimuiden) moet dicht omdat daar een grote hennepkwekerij werd aangetroffen. De politie stuitte in het pand op 5.883 hennepplanten en op vijf kilo gedroogde henneptoppen.

Omdat een hennepkwekerij overlast en brandgevaar oplevert en een 'aanzuigende werking op criminele activiteiten' heeft, is het pand vandaag voor onbepaalde tijd gesloten.

Cocaïne en vuurwapen

De woning aan het Oeverpad in Osdorp moet op slot omdat daar in juni een vuurwapen met munitie, dertien kilo cocaïne en apparatuur voor de handel in drugs werd aangetroffen. Ook in dit geval spreekt de gemeente van 'een gevaar voor de openbare orde'. Het appartement is voor de komende drie maanden verboden terrein.