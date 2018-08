Linda Hakeboom maakt documentaire over YouTube-ster Nikkie Tutorials

Voor veel mensen misschien een onbekende naam, maar op YouTube heeft make-up artiest Nikkie Tutorials een gigantische hoeveelheid volgers. De Amsterdamse documentairemaker en presentatrice Linda Hakeboom volgt de YouTube-ster voor een film.

In het AT5-programma De Zwoele Stad vertelt Hakeboom over de documentaire die ze maakt over goede vriendin Nikkie de Jager.

'Ik ben laatst met haar naar LA geweest en daar heb je natuurlijk van die bussen met celebrity spotters. En zo'n bus komt voorbij en stapt gewoon op de rem. En ze gaan gewoon allemaal tegen het raam om een foto te maken.'

Naast Hakeboom vertelt oud-AT5-presentator Wilson Boldewijn over zijn ervaringen als sport- en misdaadjournalist. Zo kocht hij voor het programma Editie NL ooit een kalasjnikov.

Kijk hier naar de hele aflevering van De Zwoele Stad met Linda Hakeboom en Wilson Boldewijn.