Onwel geworden automobiliste ramt geparkeerde auto in Noord

Een onwel geworden automobiliste heeft vanmiddag in Noord een geparkeerde auto geraakt.

Dat gebeurde toen de vrouw over de Meteorenweg reed. Volgens een getuige is dankzij haar bijrijder - een 16 jarige jongen die op de passagiersstoel zat - erger voorkomen.

Toen hij merkte dat de vrouw onwel werd, zou hij het stuur hebben overgenomen en de auto iets voorbij het kruispunt met de Kometensingel tot stilstand hebben gebracht.

Speekseltest

Politie en ambulancepersoneel hebben zich over de vrouw ontfermd. Uit een speekseltest is volgens de getuige naar voren gekomen dat de vrouw niet onder invloed van alcohol of drugs verkeerde.

Ambulancepersoneel heeft de vrouw voor onderzoek en controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de vrouw is door een berger opgehaald.