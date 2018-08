Twee elektrische auto's, die geparkeerd stonden in de Eerste Kostverlorenstraat in West, zijn afgelopen maandagnacht in brand gevlogen.

Omdat er door de hoge vlammen veel rook ontstond, waren enkele ramen van een nabijgelegen woning gedeeltelijk gesprongen. De bewoners moesten daarom tijdelijk hun huis verlaten, vertelt een omstander.

Mogelijk zou een mankement aan een van de auto's de oorzaak zijn van de brand. De brandweer gaat dit onderzoeken.