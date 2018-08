Twee auto's total loss door brand in Noord: Vermoedelijk aangestoken

Een auto en een bestelbus zijn afgelopen maandagnacht uitgebrand aan de Markengouw in Noord, ter hoogte van de Dijkmanshuizenstraat. De voertuigen lijken apart van elkaar te zijn aangestoken.

De auto's stonden enkele meters uit elkaar, waardoor het niet mogelijk is dat de vlammen zijn overgeslagen. De politie gaat er daarom vanuit dat er sprake is van brandstichting, waarbij de voertuigen afzonderlijk in de fik zijn gezet.

Door de brand zijn beide auto's total loss geraakt. Het gaat alweer om de zeventiende en achttiende autobrand dit jaar in Noord.