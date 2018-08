Ontwikkelaar entreegebouw Centrumeiland mikt ook op gevleugelde bewoners

Wie over enkele jaren een appartement in het entreegebouw op Centrumeiland IJburg betrekt, krijgt bijzondere buren. Behalve zestig appartementen komen er in het circulaire gebouw namelijk ook nestplekken voor gierzwaluwen en een vleermuizenhotel.

Dat blijkt uit een persbericht van de gemeente, waarin de gisteren geselecteerde ontwikkelaar BuildingForLife de plannen toelicht.

Centrumeiland staat bekend als kweekvijver en proeftuin voor duurzame projecten. Zo is bijvoorbeeld eerder afgesproken dat alle woningen op het eiland worden verwarmd met aardwarmte, die met warmtepompen uit diepe aardlagen wordt gehaald.

Duurzaamheid

Dat geldt dus ook voor de zestig woningen in het nog te realiseren entreegebouw, al doet de ontwikkelaar van dat complex er graag nog een schepje duurzaamheid bovenop.

Behalve hergebruikte en gerecyclede materialen met een lage milieubelasting worden voor de bouw ook volledig hernieuwbare materialen gebruikt. En omdat bij het ontwerpen van het gebouw aandacht is besteed aan biodiversiteit en ecologie, mikt de ontwikkelaar behalve op menselijke ook op gevleugelde bewoners.

Broedplaats

Op het dak van het gebouw komt namelijk een vleermuizenhotel, waar de nachtdieren overdag rustig kunnen slapen. In de gevel van het toekomstige pand worden uitsparingen aangebracht, waarvan de ontwikkelaar hoopt dat die door gierzwaluwen als broedplaats worden gebruikt.

Het gebouw aan de zuidkant van het eiland meet in totaal 7.500 m². Van de zestig woningen zijn er dertig bestemd voor het middenhuursegment en dertig voor de vrije sector-huur. Behalve woningen komen er in het pand ook parkeerplaatsen, gedeelde werkplekken, workshopruimtes en een ophaalpunt voor pakketten.

1.500 woningen

Het entreegebouw gaat deel uitmaken van een duurzame woonwijk met in totaal zo'n 1.500 woningen waarvan een groot deel in eigen beheer wordt gebouwd. Naar verwachting is de wijk op Centrumeiland is 2025 gereed.