Amsterdammer (25) neergeschoten bij flat Kleiburg in Zuidoost

Een 25-jarige man is gisteravond rond 23.00 uur neergeschoten bij flat Kleiburg in Zuidoost. De politie kon kort na het incident twee Amsterdammers (18 en 29 jaar) aanhouden.

Volgens buurtbewoners gingen twee mannen er na de schietpartij in een Volkswagen Golf vandoor. Het slachtoffer lieten ze achter.

Zo'n honderd meter verderop, aan de andere kant van het metrostation, konden de twee inzittenden van de Golf worden aangehouden. Zij zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Een buurtbewoner zegt tegen AT5 dat er twee schoten te horen waren. Anderen zeggen dat er in de buurt vaak tot diep in de nacht jongeren in het park rondhangen.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is onbekend. De recherche heeft tot 03.00 uur vannacht onderzoek gedaan.