Krakers ADM proberen tevergeefs komst van Koole Maritiem tegen te houden

De krakers van het ADM-terrein hebben opnieuw geprobeerd om hun gedwongen vertrek te dwarsbomen. Ze stapten naar de rechter om de komst van bergingsbedrijf Koole Maritiem tegen te houden. Maar hun poging bleek tevergeefs te zijn.

De krakers wonen al twintig jaar op het terrein in Westpoort, maar moeten voor Eerste Kerstdag toch echt vertrekken. Zo oordeelde de Raad van State onlangs.

De bewoners proberen het besluit op allerlei manieren tegen te houden en dachten nu een maas in de wet te hebben gevonden. Volgens hen passen de activiteiten van Koole Maritiem, het bedrijf dat zich na hun vertrek gaat vestigen op het ADM-terrein, niet in het zogenoemde 'kettingbeding'.

'Ander bestemmingsplan'

In een kettingbeding zijn verplichtingen opgesteld die overgaan op een volgende eigenaar nadat een terrein of pand wordt verkocht. Voor het ADM-terrein werd dit beding in 1970 opgesteld.

Lees ook: Krakers ADM-terrein moeten uiteindelijk tòch vertrekken, maar geven nog steeds niet op

Daarin staat dat een bedrijf dat zich wil vestigen op het ADM-terrein, zich bezig moet houden met het herstellen en bouwen van schepen, machines en werktuigen.

De activiteiten van Koole Maritiem zijn daarentegen gericht op de berging en ontmanteling van schepen, zo stelden 81 bewoners tegenover de rechter. Daarmee zou het terrein niet voldoen aan het bestemmingsplan.

'Zaak tussen gemeente en eigenaar'

Maar de rechtbank ging hier niet in mee, omdat de komst van het bergingsbedrijf een zaak zou zijn tussen de gemeente en de eigenaar van het terrein. 'Bovendien had het bestemmingsbeding nooit het doel om hun belangen als bewoners te beschermen', aldus de rechter.

'De groep maakt al tientallen jaren gebruik van het terrein door er te wonen en te werken en verhindert daarmee juist dat het terrein wordt gebruikt overeenkomstig het bestemmingsbeding.'

Lees ook: Bewoners ADM-terrein teleurgesteld over besluit Raad van State

De krakers moeten daarom alsnog voor 25 december het terrein in het Westelijk Havengebied verlaten.