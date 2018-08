Actiegroep wil parken en pleinen jaar lang claimen: 'Dit slaat nergens op'

De actiegroep Mokum Reclaimed is een crowdfunding-actie gestart om een vergunning te kunnen financieren waarmee alle pleinen en parken in Amsterdam een jaar lang worden geclaimd. Toch geeft een expert van het onafhankelijke WD Advising, een bureau dat zich bezighoudt met ruimtelijke ordening, de actievoerders weinig kans: 'Het lijkt me erg onhaalbaar.'

Het idee is dat er dankzij een zogenaamd evenement, Het jaar van het park en plein, geen festivals meer plaats kunnen vinden in Amsterdam. Daarmee moet 'de balans' terugkomen, want volgens Mokum Reclaimed veroorzaken festivals te veel overlast en vervuiling.

Lees ook: Techfestival krijgt rekening na beschadigen grasmat Westerpark

'Bovendien moet bijvoorbeeld het Westerpark voor een festival als Milkshake twee weken worden afgesloten', vertelt Denise Eikelenboom, een van de initiatiefnemers, aan AT5. 'Buurtbewoners kunnen dan voor een paar dagen festival heel lang een deel van het park niet in.'

'Dit slaat natuurlijk nergens op'

'Met alle respect, dit slaat natuurlijk nergens op', aldus de heer Weeda van WD Advising. 'Ik verwacht niet dat de politiek zoiets omarmt.' Bovendien is het volgens de adviseur niet erg democratisch om dit plan op te leggen aan de rest van de stadsbewoners, die misschien wel festivals willen bezoeken.

Lees ook: Dierenpartij boos op duurzaam en vegetarisch festival Milkshake

Eikelenboom geeft toe dat het plan 'misschien een beetje radicaal is'. 'Maar de politiek is doof, dus als het via de normale weg niet lukt dan proberen we het zo.' Wel moet de groep nog onderzoeken hoe de vergunning precies moet worden ingediend. 'Maar als we de aanvraag op de juiste manier indienen, kunnen ze de aanvraag eigenlijk niet weigeren.'

4000 euro

Met de crowdfunding-actie wil Mokum Reclaimed 4.250 euro inzamelen. Daarvan is 4000 euro voor de aanvraag, de rest van het bedrag moet de kosten van de crowdfunding dekken. 'Dat bedrag lijkt me een beetje uit de lucht komen vallen', aldus Weeda. 'De kosten zijn afhankelijk van de inhoud van een evenement.'

Maar Eikelenboom legt uit dat 4000 euro voldoende zou moeten zijn voor het betalen van de legeskosten. 'We hebben verder geen beveiliging nodig of een afzetting, aangezien er niet echt een evenement plaats gaat vinden.'

Lees ook: Bewoners starten actiegroep tegen festival: 'Ik word er beroerd van'

De gemeente was nog niet bereikbaar voor een reactie.