Feministen dopen mannelijke straatnamen om: 'De Dam heet nu Dame'

Vrouwen van de feministische beweging Bovengrondse hebben vanochtend verschillende Amsterdamse straatnamen omgedoopt in vrouwelijke varianten. Zo heet de Dam sinds vanochtend Dame en is de Ferdinand Bol vervangen door Mies Bouwman. De actiegroep vindt dat er te weinig vrouwelijke straatnamen in Nederland zijn.

Beyonce Boulevard

De feministen waren vanochtend van 5.45 uur tot 8.30 uur bezig om twaalf Amsterdamse straatnamen te vervangen. Zo heet het Rokin nu de Beyonce Boulevard, de Marnixstraat de Mary Wollstonecraftstraat en de Van Woustraat is nu de Suze Groeneweg. 'Ook hebben we de Dam omgedoopt tot Dame, maar dat is meer als grapje bedoeld', vertelt woordvoerder Santi van den Toorn.

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in negen andere Nederlandse steden zijn twaalf straatnamen omgedoopt. Uit onderzoek zou blijken dat 88 procent van de straatnamen in onder meer Amsterdam vernoemd is naar een man. De twaalf straatnamen staan symbool voor de twaalf procent vrouwelijke straatnamen die er op dit moment zijn. 'We willen bewijzen dat vrouwen het waard zijn om een straatnaam te dragen', aldus Van den Toorn.

Positief

'De reacties zijn overwegend positief tot nu toe. Er zijn zelfs mensen die het een goede suggestie vinden voor hun wijk'. Hoewel het ophangen van straatnamen verboden is, wordt dit meer gezien als een feministische strijd. De kans dat de bordjes weer worden verwijderd is daarom aanwezig.

Bewust worden

Naast het strijden voor de gelijkwaardigheid hoopt Bovengrondse ook dat de mensen een stapje verder denken: 'We zijn zo gewend aan de straatnamen dat we niet eens bewust zijn over de ongelijkheid die op straat is. Niemand merkt het op in het straatbeeld omdat het zo 'normaal' is geworden. Dat is gek'.