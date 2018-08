Bewoners en ondernemers over nieuwe maatregelen Wallen: 'Dweilen met de kraan open'

De nieuwe druktemaatregelen voor de Wallen, die Burgemeester Halsema heeft aangekondigd, zijn een druppel op een gloeiende plaat. Dat zeggen bewoners en ondernemers van het gebied.

Het is hoogseizoen in de stad en de drukte zorgt onder andere op de Wallen voor enorme overlast. De straten zijn 's avonds zwaar vervuild en worden zo massaal bezocht dat handhaven bijna niet te doen is.



Bewoners en ondernemers van het gebied gaan dagelijks gebukt onder de overlast en zijn daarom blij dat Halsema nu actie onderneemt. Maar over de maatregelen zelf hebben zij hun twijfels.



Zo wil Halsema eerder hosts inzetten als een vorm van crowd control en komen er 'dweilpauzes' als een straat te vervuild is. Een opruimploeg van de gemeente maakt de boel dan weer leefbaar, terwijl straten tijdelijk afgesloten worden.

Niet de oplossing

Bewoner Willem Oosterbeek, die zich dagelijks door massa's toeristen heen moet wurmen om thuis te komen, denkt niet dat de maatregelen genoeg gaan werken. 'Het helpt een beetje, maar het is niet de oplossing. Die mensen zijn binnen twee minuten weer terug.'



Raamexploitant Masten Stavast vreest zelfs dat de dweilpauzes niet haalbaar zijn. Stavast: ´Probeer maar tienduizend mensen tegen te houden, dat lukt niet! Je moet ook de dames compenseren als je de grachten afsluit. Die zullen dat anders niet waarderen.'



Extra prullenbakken en veegwagens achter politiewagens

Stavast ziet dan ook heil in andere oplossingen. 'Ik zie liever extra prullenpakken. Die vier die er nu staan zijn niet genoeg. En laat die veegwagens gewoon extra rijden achter een politiewagen', stelt hij voor.



Halsema is echter bezig met het zo snel mogelijk invoeren van de nieuwe druktemaatregelen. Dat moet deze maand nog gebeuren.