Ajax start met Blind en Tadic tegen Standard Luik

Na twee Europese invalbeurten start de duurste aankoop van Ajax ooit, vandaag in de basis tegen het Belgische Standard Luik. Daley Blind is klaar voor het grote werk zo vindt trainer Erik ten Hag.

Blind voegde zich pas later bij Ajax, de ploeg zat toen al midden in de voorbereidingen voor het komend seizoen.

Naast Blind begint ook aankoop Dusan Tadic in de basis evenals de negen volgende namen: Onana, De Ligt, Neres, Huntelaar, Mazraoui, Schöne, Frenkie de Jong, Ziyech en Tagliafico. Op de bank zitten Lamprou, Kristensen, Wöber, Van de Beek, Eiting, Labyad en Sierhuis.

Ajax speelt vanavond in Luik om een goede uitgangspositie te bereiken om de laatste voorronde van de Champions League te halen. Volgende week is de return in Amsterdam.