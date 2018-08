Hoe werd Ina Koolhaas de sterkste 70-plusser ter wereld?

Vanavond is weer een nieuwe aflevering van de Zwoele Stad te zien. Deze keer nemen 'supergranny' Ina Koolhaas en topkok Michiel van der Eerde plaats op het Ajax-terras.

De 71-jarige Koolhaas werd dit jaar wereldkampioen powerliften in haar leeftijdscategorie. Haar talent werd pas na haar pensioen ontdekt door oud-basketballkampioen Jinga Gosschalk. Wat is het geheim van de sterkste 70-plusser te wereld? Nasi Goreng met kip?

Van der Eerde is naar eigen zeggen een echte 'vakidioot'. Hij werd vooral bekend van restaurant Baut en runt nu drie restaurants in de stad. Iets wat tegenwoordig niet altijd even makkelijk is. 'De concurrentie is zo groot en de arbeidsmarkt is zo overspannen in Amsterdam, dat wij ook mensen moeten opleiden waar het misschien niet helemaal in zit.'

Kijk hier naar de hele aflevering met Ina Koolhaas en Michiel van der Eerde.