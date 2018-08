Standard houdt Ajax op 2-2 door late penalty

Door een moeizame tweede helft heeft Ajax vanavond met 2-2 gelijk gespeeld tegen het Belgische Standard Luik.

Ajax begon sterk aan de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Het creëerde in de eerste helft een aantal grote kansen. Na een paar speldenprikken was het in de 18e minuut raak. Een voorzet van Dusan Tadic belandde op het hoofd van Klaas-Jan Huntelaar die de bal langs keeper Ochoa kopte: 0-1.

Een paar minuten later was het opnieuw raak. Op de rand van de zestien meter schoot Tadic - via de binnenkant van de paal - de bal binnen. Lasse Schöne bracht de score bijna naar 0-3. Maar zijn vrije trap ging via de lat over.

In de tweede helft had Ajax het een stuk lastiger en werd Standard sterker. In de 67e minuut scoorde Carcela de 1-2. Luik hoopte op meer en dat kreeg het ook. In de extra tijd kregen de Belgen een penalty en die werd benut.

Volgende week is de return in de Arena.