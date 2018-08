Toerist op straat beroofd van horloge ter waarde van 150.000 euro

De politie heeft zondagnacht twee verdachten opgepakt nadat zij een toerist hadden beroofd van zijn peperdure horloge.

De toerist werd bestolen in de buurt van de Dam. Nadat de straatrovers het horloge met een waarde van 150.000 euro hadden buitgemaakt, maakten zij zich snel uit de voeten. Een motoragent wist één verdachte vrij snel hierna in de kraag te vatten.



De aanhouding ging alleen niet zonder slag of stoot. De verdachte verzette zich en probeerde het horloge stiekem weg te gooien. Gelukkig voor het slachtoffer zag de agent het gebeuren en kon hij het horloge teruggeven aan de eigenaar.



Enkele momenten later is ook een andere verdachte aangehouden. Beiden zijn verhoord op het bureau.