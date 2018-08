Daley Blind: 'Ik sta hier met een heel vervelend gevoel'

Daley Blind heeft de pest nog in zijn lijf na het weggeven van een 0-2 voorsprong tegen Standard Luik. De wedstrijd eindigde, volgens hem onnodig, in 2-2.

De 29-jarige verdediger begon in de basis en wist met de ploeg een uitstekende eerste helft neer te zetten. Ajax was effectief met twee goals en gaf vrijwel niks weg. De wedstrijd kantelde echter in de tweede helft.



Volgens Blind werd in het eerste kwartier van de tweede helft nog prima gevoetbald. 'We creëren twee open kansen, daarna zijn we helemaal niet meer aan voetballen toegekomen. Toen kregen zij de overhand.'

Extra mannetje

Het team had volgens hem geen antwoord op de Luikse tactiek op het middenveld. 'Ik denk dat zij daar steeds goed een extra mannetje creëerden waardoor wij er niet aan kwamen. Ze werden niet gevaarlijk in de box. Ze kwamen eigenlijk alleen met schoten uit de tweede lijn, maar daar moeten wij ook scherper op zijn.'

Blind is pissig over vanavond. 'Ik sta hier met een heel vervelend gevoel. Twee doelpunten weggeven in een uitwedstrijd in de Champions League, dat is onnodig.'

Wijze les

Hij kijkt wel met positieve gevoelens naar de return. 'Het is een wijze les, hier moeten we voor waken volgende week. We hebben twee uitdoelpunten dus we zijn in het voordeel, maar we moeten er zeker staan en wel met een betere wedstrijd dan vandaag.'