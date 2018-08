Valk zit vast in bumper auto in Diemen

Medewerkers van de dierenambulance en agenten hebben maandag in Diemen een valk uit een auto gered.

De kleine valk zat vast in de voorbumper en keek door de gril naar buiten. 'De valk is een zeldzaam dier en dus was voorzichtigheid geboden', schrijft de politie op Facebook. 'Hiervoor schoten collega's te hulp, die de auto op vakkundige wijze hebben weten te openen.'

De vogel bleek een gebroken poot te hebben en is door de dierenambulance meegenomen naar de vogelopvang.