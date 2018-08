Glennis Grace door naar liveshows Amerikaanse talentenshow

Glennis Grace heeft zich vannacht geplaatst voor de liveshows van America's Got Talent. De Amsterdamse zangeres wist de kritische jury te overtuigen met haar uitvoering van het nummer Nothing Compares 2U van Prince.

Ruim een maand geleden deed Grace haar eerste auditie voor het programma. Ook toen was de jury al lovend over de zangkwaliteiten van de Amsterdamse. Ze werd door het optreden in Amerika zelfs zo bekend dat ze in Amsterdam op straat werd herkend door Bill Clinton.

Het was nog maar de vraag of Grace haar avontuur in Amerika daarna door ging zetten. Zelf wilde ze eigenlijk terug naar Nederland om bij haar zoontje te zijn. 'Maar hij heeft mij aangemoedigd om toch door te gaan. Deze kans moet je pakken mamma,' vertelde Grace aan de jury van het programma. Begin september zal blijken of de zangeres nog een ronde verder kan komen.

