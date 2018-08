OR en directie Stedelijk zien niets in terugkeer oud-directeur Ruf

De interim-directeur en de Ondernemingsraad (OR) van het Stedelijk Museum zien niets in de terugkeer van oud-directeur Beatrix Ruf als tijdelijk adviseur. Bovendien zouden geldschieters van het museum zich op dit moment terugtrekken. Uit een vertrouwelijke brief die in handen is van AT5 blijkt verder dat de interim-directeur en de OR aandrongen op het ontslag van de raad van toezicht (RvT).

Ruf stapte vorig jaar op als directeur nadat er commotie was ontstaan rond haar nevenactiviteiten. Uit een onafhankelijk rapport bleek afgelopen juni dat ze ten onrechte was beschuldigd van belangenverstrengeling. Sindsdien wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer van Ruf.

Terugkeer Beatrix Ruf

De raad van toezicht wilde Ruf terughalen als tijdelijke adviseur. Dit bevestigt een woordvoerder van Ruf aan AT5. 'Ze wilden haar in een adviserende rol om de artistieke continuïteit te bewaren nu het museum een beetje in limbo verkeert.'

Uit de brief blijkt dat de directie en OR een adviseursrol voor Ruf niet zien zitten. Ze noemen het voorstel onverstandig met het oog op de toekomst van het museum. Bovendien zou personeel van het museum moeite hebben gehad met de manier waarop Ruf het museum bestuurde.

Lees ook: Ex-directeur Stedelijk ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling

'Symbolisch eerherstel'

In de afgelopen maanden publiceerden Amsterdamse kunstenaars oproepen om Ruf terug te halen naar het Stedelijk. 'Ik kan me voorstellen dat de raad van toezicht ook gevoelig is voor die campagne en dat ze dan de druk voelen om haar terug te halen', zegt interim-directeur Jan Willem Sieburgh. 'Die druk heb ik ook gevoeld.'

Een woordvoerder van Ruf laat weten dat het haar om het welzijn van het museum gaat. 'Een terugkeer had ze graag gedaan en ook gezien als een symbolische vorm van eerherstel. Maar als er mensen zijn die denken dat een terugkeer niet in het belang van het Stedelijk is, dan heeft ze daar vrede mee.'

Ruf kon nog niet zeggen wat de gevolgen nu zijn voor haar terugkeer naar het museum, maar Sieburgh laat weten dat dat op dit moment niet doorgaat.

Veel schade

In de brief van 31 juli schrijven de directie en de OR ook dat het Stedelijk Museum veel schade lijdt door de ongeorganiseerde en onduidelijke situatie rondom het bestuur en het toezicht op het museum. De schuld van die schade, wordt voor het grootste deel bij de leden van de RvT gelegd.

Wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur) wordt in die brief gevraagd om aan te dringen op het ontslag van de RvT. De woordvoerder van Meliani bevestigt dat de wethouder direct na het ontvangen van de brief gesprekken heeft gevoerd met de leden van de RvT. Gisteren dienden de drie nog overgebleven leden van die raad, hun ontslag in. Tegelijkertijd benoemde het college van burgemeester en wethouders Truze Lodder als tijdelijk voorzitter van de RvT.

Een woordvoerder van Meliani ontkent dat de drie leden van de raad van toezicht ontslagen zijn. Ook zijn de leden niet gevraagd om te vertrekken. Zij zouden vrijwillig en op eigen initiatief hun functie hebben neergelegd.

Lees ook: Ruf reageert: 'Blij met vaststelling dat ik altijd integer ben geweest'

Geldschieters vertrekken

Sieburgh zegt zich grote zorgen te maken over de onrust die is ontstaan binnen het museum. In de brief staat dat die onrust inmiddels ook financiële consequenties heeft. 'Er zijn mensen die de situatie van het Stedelijk zodanig roerend vinden, dat ze zich terugtrekken.' Sieburgh kon niet zeggen op welke schaal dat gebeurt, maar in ieder geval één fonds heeft de voorgenomen donaties niet gedaan.

De brief aan de raad van toezicht volgt na een roerige periode in het Stedelijk Museum. In de afgelopen periode is er een zakelijk directeur en zijn er twee artistiek directeuren vertrokken. De raad van toezicht kende vijf verschillende voorzitters en binnen een jaar hebben meer dan zes leden van de raad het schip verlaten.

Aan de gisteren aangestelde Truze Lodder is de opdracht gegeven om de rust voor het einde van het jaar terug te laten keren.