Verbazing over zestien dagen afgesloten Sloterpark voor Loveland

Het Sloterpark zit, tot verbazing van de SP, zestien dagen gedeeltelijk op slot vanwege het Loveland-festival.

Dat vindt op zaterdag 11 en zondag 12 augustus plaats, maar vanwege de op- en afbouw is gekozen voor een afsluiting van 30 juli tot en met 16 augustus. In het park staan grote zwarte hekken, met de tekst 'Loveland bouwt hier een feestje'.

Het Sloterparkbad is daarnaast 11 en 12 augustus gesloten. Het parkeerterrein van het zwembad al vanaf 6 augustus.

De SP heeft het stadsbestuur gisteren om opheldering gevraagd. 'Wat was de reden om deze termijn goed te keuren bij de vergunningsaanvraag?', vraagt SP-raadslid Tiers Bakker zich af.

Bakker wijst erop dat waarnemend burgemeester Van Aartsen eerder zei dat er 'maatwerk' nodig was bij de af- en opbouw van evenmenten, waarbij 'minimale belasting en maximale toegankelijkheid uitgangspunten zijn'. Hij vraagt zich af of daar bij de afsluiting van het Sloterpark ook sprake van is.

Ook pleit de SP'er voor een maximum aantal dagen dat een evenement de 'openbare ruimte kan claimen'.

Droogte

De organisatie van het festival laat aan AT5 weten zich veranwoordelijk te voelen voor de directe omgeving. 'De droogte die sinds 13 juni 2018 in Nederland heerst, heeft er toe geleid dat wij extra maatregelen moesten nemen om het natuurschoon van de Sloterplas te beschermen. Dat maakt dat wij een iets langere periode hebben gekregen ter voorbereiding van het evenement.'

Het festival vindt al dertien jaar in het Sloterpark plaats.