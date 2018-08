Oud-advocaat in ongelijk gesteld in fietsjungle-zaak: 'Ik geef niet op'

De rechtbank in Den Haag geeft oud-advocaat Frank Bakker geen gelijk. Met een kort geding wilde hij minister Grapperhaus dwingen om strenger op te treden tegen overtredingen van fietsers. Toch geeft Bakker niet op in zijn strijd tegen de 'verkeersjungle' in de stad. 'Ik bezin mij op vervolgstappen.'

De rechtbank betwist niet dat de verkeersregels in Amsterdam regelmatig worden overtreden door fietsers en dat dat gevaarlijke situaties kan opleveren. Ook snapt de rechter dat dit hinder op kan leveren. Maar de taak om hierop te handhaven ligt bij de Amsterdamse driehoek en niet bij de minister, zo stelt de rechter.

Omdat de capaciteit van de politie nou eenmaal beperkt is, krijgt handhaving van fietsverkeersregels een lagere prioriteit. De politie heeft het recht om deze keuze te maken, zo staat in de uitspraak. Reden dus om de verordening van Bakker af te wijzen.

De oud-advocaat zegt de uitspraak toch enigszins positief te zien. 'Ik had hier rekening mee gehouden. Je moet niet zo zwart-wit denken, in winnen en verliezen. Er zijn meerdere tinten grijs.' Hij ziet in de uitspraak van de rechter zelfs een kleine overwinning. 'De rechter zegt dat het hinder oplevert en dat hij de frustratie begrijpt. Eigenlijk geeft hij me dus gewoon gelijk. Alleen een kort geding is niet het goede middel gebleken.'

Bakker gaat zich er nog op bezinnen wat dan wel de goede manier is om een einde te maken aan de 'verkeersjungle' in de stad. 'Geeft u mij even de tijd, de inkt van de uitspraak is nog nat. Maar wellicht kan een bodemprocedure werken?' Wordt vervolgd dus. 'Ik laat het onderwerp zeker nog niet los!'