Tieneridool Shawn Mendes viert twintigste verjaardag in Amsterdam

Canadees singer-songwriter Shawn Mendes is in Amsterdam. Hij viert zijn twintigste verjaardag vandaag in de stad.

Het tieneridool dronk op de vooravond van zijn verjaardag een borrel bij café Van Daele naast de Dam. Op Instagram deelt hij een foto met het bijschrift '20th in Amsterdam'.

Lees ook: Shawn Mendes vermaakt zich met z'n meisje in Amsterdam

Op zijn Instagram Story is te zien dat hij gistermiddag ook een rondvaart door de grachten maakte. Het is niet de eerste keer dat Mendes in de stad is, vorig jaar voer hij romantisch door de grachten voor zijn videoclip.

20th in Amsterdam ? @cliomassey Een bericht gedeeld door Shawn Mendes (@shawnmendes) op 7 Aug 2018 om 10:03 (PDT)