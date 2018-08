Amsterdam Marketing haalt 'Nutella-tweet' weg na kritiek

Amsterdam Marketing is onder vuur komen te liggen vanwege een foto met een wafel met chocoladepasta en M&M's.

De 'citymarketing-organisatie', die wordt gefinancierd door de gemeente, zette de foto gisteren op Twitter. 'Soms heeft een foto geen woorden nodig!', schreef Amsterdam Marketing erbij.

Opheffen

Niet iedereen kon de tweet waarderen. 'Wel verdomme, ga een beetje dat achterlijke nutellawinkeltoerisme promoten', twitterde iemand. 'Opheffen deze subsidieverbrandende nietsnuttenorganisatie.'

Een ander stelt dat Amsterdam Marketing 'de afslag heeft gemist'. 'Ze kennen zelfs de gemeentelijke speerpunten van het beleid niet. Vandaag promotie voor ijs- en wafelwinkels. Morgen de leuke coffeeshops en de prachtige Airbnb's. Wordt tijd voor ingrijpen.'

Tweede keer

De tweet is inmiddels weggehaald. Het is de tweede keer dat Amsterdam Marketing een bericht verwijderd na kritiek. Vorig jaar had de gemeentelijke PR-machine op Instagram het hangen van liefdesslotjes aan de Staalmeestersbrug gepromoot.

Amsterdam Marketing was vanochtend telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

