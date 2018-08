Reizigers naar Marokko al ruim dag vast op Schiphol

35 uur vertraging, geen communicatie vanuit de vliegtuigmaatschappij en vast zitten in een hotel zonder spullen. Wat een mooie vakantie in Marokko moest worden is voor Rachid Bouhayach en ruim honderd andere passagiers uitgelopen op een grote deceptie.

Nachtmerrie

Gisterochtend zou vlucht AT 621 van Royal Air Maroc om 10.20 uur vertrekken vanaf Schiphol naar Al Hoceima aan de Marokkaanse kust. Al snel werd echter duidelijk dat de vlucht vertraging had. Op dat moment begon de nachtmerrie voor de passagiers.

'Nadat de vlucht meerdere keren werd vertraagd hebben wij geprobeerd om in contact te komen met Royal Air Maroc,' vertelt de 35-jarige Rachid aan AT5. Hij is een van de passagiers van de vlucht. 'Bij het loket op Schiphol was niemand te vinden en als we Royal Air Maroc belden, kwamen wij in de wacht te staan en werden we niets wijzer.'

Overnachting

'Ondertussen begonnen de reizigers al behoorlijk onrustig te worden. Er zitten veel gezinnen met kinderen bij. Dus zijn wij naar een algemene informatiebalie op Schiphol gegaan. Nadat er druk is uitgeoefend is er via hun uiteindelijk contact gelegd met de vliegtuigmaatschappij. Vervolgens werden wij tot nader bericht naar het Ibis Hotel bij Schiphol gebracht. Daar werd later op de dag duidelijk dat we die dag niet meer zouden gaan.'

Er werd echter niet ingegaan op de reden van vertraging en wanneer de vlucht dan wel zou vertrekken. 'Het lukt ons nog steeds niet om iemand van de maatschappij persoonlijk te spreken en te horen waarom de vlucht vertraagd is', aldus Rachid.

'We voelen ons volledig in de steek gelaten'

Uiteindelijk bereikte gisteravond in het hotel de reizigers het bericht dat ze vanochtend om 07.00 uur zouden vliegen. Om 04.30 uur had een groot deel van hen zich verzameld voor het ontbijt toen daar een papier hing waarop stond dat er ook om 07.00 uur niet gevlogen zou worden.

'Nu staat er op de site van Schiphol dat we vanavond om kwart over negen vliegen, maar eerlijk gezegd hebben wij er geen vertrouwen meer in. We zitten hier in een hotel zonder spullen omdat we niet bij onze koffers kunnen en hebben geen idee wanneer we gaan vliegen. We voelen ons volledig in de steek gelaten. Ze communiceren gewoon niet met ons. We krijgen al onze informatie via een bord in het hotel.'

Ook AT5 probeerde Royal Air Maroc te bereiken. Na lange tijd in de wacht te hebben gestaan, was de boodschap van een personeelslid van het internationale kantoor dat er twee uur later terug kon worden gebeld. Over de vertrektijd op de site van Schiphol en de mogelijke reden van de vertraging was bij hen niets bekend.

Sociale onrust

Een reden waar Rachid meteen aan dacht is dat het wel eens onrustig kan zijn in het gebied waar hij naar toe zou gaan. Op Twitter waarschuwde Royal Air Maroc maandag al dat er mogelijk vluchten vertraagd zouden kunnen worden door 'sociale onrust' in Marokko. Om welke vluchten dat zou gaan is niet vermeld en Rachid en zijn medereizigers hebben hier vanuit de maatschappij ook niets over gehoord.

Schiphol laat in een reactie weten de zaak te betreuren, maar helaas niets voor de reizigers te kunnen doen. 'Schiphol komt alleen in beeld als door een calamiteit niet kan worden gevlogen vanaf de luchthaven en mensen hier bijvoorbeeld moeten overnachten. Dit is toch echt een zaak van de luchtvaartmaatschappij,' laat een woordvoerder weten.