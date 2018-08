'VVD-Kamerlid Van Haga via stroman toch actief in vastgoedbedrijf'

Nadat hij in opspraak kwam vanwege het tegen de regels in verhuren van woningen in Amsterdam koos VVD-Kamerlid Wybren van Haga er voor om zijn vastgoedbedrijven los te laten en zijn Kamerlidmaatschap te beschermen. Nu zou blijken dat hij toch nog een flinke vinger in de pap heeft in zijn vastgoedbusiness.

December vorig jaar kwam Het Parool met de onthulling dat Wybren van Haga (VVD) woningen verhuurt in Amsterdam zonder daar een vergunning voor te hebben. In zijn panden woonden meer mensen dan is toegestaan. Daarop besloot de VVD-top een integriteitsonderzoek in te stellen naar het Kamerlid.

Lees ook: Onderzoek naar VVD-Kamerlid om woningverhuur zonder vergunning

Dat lag extra gevoelig omdat de coalitie VVD, CDA en D66 maar een kleine meerderheid heeft in de Tweede Kamer en zij die met het verlies van een Kamerlid kwijt zouden zijn. Van Haga werd door de partijtop voor de keuze gesteld om te kiezen voor zijn bedrijven óf zijn Kamerlidmaatschap. Daarop liet hij weten te kiezen voor het tweede.

Nu meldt Het Parool dat Van Haga via een stroman toch nog actief betrokken zou zijn in de vastgoedwereld. Een groot deel van zijn panden is onder gebracht onder Sjopperdepop BV. Een bedrijf met één aandeelhouder en één bestuurder. Die bestuurder is de vennootschap Van Haga Invest en daarvan is het Kamerlid de enige aandeelhouder.

Lees ook: VVD-commissie: vastgoedbaas en Kamerlid Van Haga heeft schijn tegen

Ondanks dat hij een directeur heeft benoemd voor de dagelijkste gang van zaken bij Van Haga Invest, heeft hij als enige aandeelhouder de touwtjes wel degelijk nog in handen. Via de vennootschap is hij nog steeds de baas over Sjopperdepop BV en heeft hij recht op de winsten hiervan.

Lees ook: Zelfs VVD'ers snappen uitkomst integriteitsonderzoek naar Van Haga niet

De directrice van het bedrijf is daarnaast een oude bekende van Van Haga. Bianca Jut werkte eerder voor hem als hoofd van de financiële administratie in een thuiszorgbedrijf van de VVD'er. Van Haga laat in een reactie aan Het Parool weten niet meer werkzaam te zijn bij het bedrijf. Ook is de notaris volgens hem bezig om zijn aandelen onder te brengen in een stichting waardoor hij verder van het bedrijf komt te staan.