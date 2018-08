'De noodzaak om zwarte verhalen te vertellen wordt steeds groter'

In De Zwoele Stad is vandaag onder meer actrice Joy Wielkens te gast.

Met haar praten we onder meer over de groei van het aantal zwarte rollen in de theater- en filmwereld. Hoewel er nog een wereld te winnen is, ziet Joy verbetering.



'Laten we niet op de zaken vooruit lopen, er zijn nog steeds niet héél veel zwarte rollen. Maar er worden er steeds meer gecreëerd', vertelt ze. 'Ik denk dat de noodzaak om zwarte verhalen te vertellen, of verhalen met een ander perspectief, dat dat steeds belangrijker wordt voor steeds meer mensen. Ik denk dat dat de groei is die we in theater- en filmland meemaken.'

'Toen ik nog studeerde had ik nog niet kunnen bedenken dat ik als leading leady in première zou gaan in de schouwburg, in een stuk geschreven door een zwarte schrijver met een zwarte, vrouwelijke hoofdrol. Die stukken werden toen niet gespeeld.'



De hele aflevering van De Zwoele Stad, waarin ook Pete Philly te gast is, is hier te zien.