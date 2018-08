'Stedelijk Museum toont zich onbetrouwbaar naar geldschieters'

Eén van geldschieters van het Stedelijk is verbijsterd over de ontstane situatie bij het Museum. 'De organisatie is naar binnen gekeerd.'

Vandaag werd bekend dat artistiek directeur Beatrix Ruf hoogstwaarschijnlijk niet zal terugkeren bij het museum. Terwijl veel kunstenaars én de Raad van Roezicht (RvT) van het museum haar graag terug zouden zien. Gisteren maakte de RvT al zijn aftreden bekend.



'Waar het om gaat is dat het museum zich onder leiding van de interim-directeur ernstig vervreemd heeft en onbetrouwbaar heeft getoond ten opzichte van ons begunstigers.' Zo reageren Pim en Antoinette Polak op de ontstane situatie in het Stedelijk Museum. De familie is lid van de International Collector Circle, een fonds dat geld doneert aan het museum.

'Tot onze spijt moeten wij constateren dat de organisatie naar binnen is gekeerd, waarbij het niet meer gaat over de artistieke toekomst van het museum.' Daarmee verwijst Polak naar de macht die de Ondernemingsraad heeft gekregen in het Stedelijk Museum.

Roerige periode

Het Stedelijk Museum bevindt zich in een roerige periode nadat vorig jaar artistiek directeur Beatrix Ruf opstapte. Zij werd aan de kant geschoven na een, onterechte, beschuldiging van belangenverstrengeling. Binnen de organisatie van het museum ontstond verdeeldheid over de terugkeer van de Duitse kunstkenner, wat gisteren leidde tot het opstappen van de laatste drie leden van de Raad van Toezicht.

De terugkeer van Ruf lijkt nu uitgesloten. Dat blijkt uit een brief in handen van AT5, waarin de Ondernemingsraad en interim-directeur Jan Willem Sieburgh zeggen niet met haar verder te willen. Polak is niet blij met deze uitkomst. 'Wij zijn van medio juni tot aan de brief van 31 juli in de waan gelaten dat de interim-directeur de terugkeer van Beatrix Ruf steunde. Hoewel het zo is dat de interim-directeur niet over de benoeming gaat, voelden wij ons goed bij de toezegging, want Ruf is een uitstekende, door de internationale kunstwereld geprezen artistiek directeur.'

In het jaarverslag van het Stedelijk Museum in 2017 staat al dat voor veel begunstigers de relatie met Beatrix Ruf bepalend was voor de band met het museum. De nu ontstane chaos en het gebrek aan vertrouwen in de leiding zijn volgens Polak nu het grootste probleem.

'De interim-directeur blijkt niet veel van publiek en private samenwerking te begrijpen. Sterker nog, hij frustreert de samenwerking door het tegendeel te doen van wat hij expliciet heeft toegezegd aan de begunstigers, het fondsmanagement en de Raad van Toezicht.'