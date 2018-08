Wethouder Meliani: 'Rust moet terugkeren in het Stedelijk'

Wethouder Cultuur Touria Meliani heeft haar zorgen geuit over de onrust die heerst in het bestuur van het Stedelijk Museum. Het is volgens haar zaak dat hier zo spoedig mogelijk een einde aan komt.

Dit vertelde Meliani vandaag tegen AT5. Aanleiding voor de onrust is de slepende kwestie rond oud-directeur Beatrix Ruf. Uit een vertrouwelijke brief, in handen van AT5, blijkt dat er een stevig conflict gaande is over de mogelijke terugkeer van de vorig jaar opgestapte oud-directeur.



De leden van de Raad van Toezicht, die sinds gister allemaal zijn opgestapt, maakten zich hard voor haar terugkeer als tijdelijk adviseur. De Ondernemingsraad en de directie willen dit echter niet hebben omdat zij dit onverstandig achtten met het oog op de toekomst en omdat het personeel moeite zou hebben met het beleid van de oud-directeur.



Lees ook: OR en directie Stedelijk zien niets in terugkeer oud-directeur Ruf



Door het conflict verkeert het museum in een ongezonde situatie en dat baart de wethouder veel zorgen. 'Er moet echt iets gebeuren. Als we continu blijven terugvallen in oude gewoonten, dan gaat dit niet goed. Dat wil niemand.'



Tekst gaat verder onder de video:



Maar met het uitsluiten van een terugkeer van Ruf heeft de organisatie van het Stedelijk ook verontwaardiging gewekt onder belangrijke geldschieters. Uit de brief blijkt dat deze zich nu zelfs terugtrekken. Hoewel Meliani dit als een probleem onderkent, wil zij niet ingaan op de vraag of Ruf hierom terug moet keren.



Het belangrijkste vindt zij een snel herstel van de rust in het Stedelijk. 'We moeten verder met een schone lei en ervoor zorgen dat het geld dat wij als gemeente in het Stedelijk hebben gestopt, dat dit op een goede manier wordt gebruikt.'