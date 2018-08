Hidaya wordt iedere dag opnieuw op straat gezet: 'Ik probeer mezelf bezig te houden'

In de stad leven naar schatting tussen de vijf- en tienduizend uitgeprocedeerde asielzoekers. 170 daarvan maken gebruik van een bed-bad-brood-opvang. Er zijn plannen voor een 24-uurs opvang, maar tot die tijd hebben deze vluchtelingen overdag géén onderdak.

Hidaya is één van de asielzoekers die gebruik maakt van de bed-bad-brood-regeling. Ze is dankbaar dat ze 's avonds een dak boven haar hoofd heeft, maar noemt het onmenselijk dat ze iedere ochtend op straat wordt gezet.

Een 24-uurs opvang lijkt haar een goed idee, vooral omdat de huidige situatie haar beperkt om vooruit te plannen. 'Je hebt niet veel focus op wat er morgen gaat gebeuren. Een dag duurt maar twaalf uur, maar dat is te lang als je letterlijk niets te doen hebt.'

AT5 liep een dag mee Hidaya en liet ons zien hoe ze haar dagen doorbrengt in de stad:



Hoe de toekomst voor Hidaya er uit ziet is nog onduidelijk. De plannen voor een 24-uurs opvang staan in het in mei gepresenteerde coalitieakkoord, maar leverden in Den Haag veel kritiek op.

Vorige maand liet wethouder Rutger Groot Wassink weten dat het hoogst onzeker is dat de opvang er dit jaar nog komt. De gemeente is nu in gesprek met betrokkenen om aan de hand van hun evaringen een plan te kunnen maken. Ook worden er nieuwe gesprekken gevoerd met Den Haag.

