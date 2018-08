Sylvana Simons 'geschokt' over in beslagname opblaasbare eenhoorns tijdens Pride

Sylvana Simons (Bij1) is stomverbaasd over het optreden van de politie waarbij tijdens de Canal Parade veertig opblaasbare eenhoorns tijdelijk werden afgepakt van actiegroep We Reclaim Our Pride. Zij heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

De demonstranten van We Reclaim Our Pride, een groep die protesteert tegen de 'vercommercialisering' van de Pride, stonden zaterdag tijdens de botenparade langs de kant. De groep wilde gebruik maken van hun recht om te mogen demonstreren en had in totaal veertig opblaasbare eenhoorns bij zich.



De politie was echter bang dat zij daarmee in de gracht zouden springen en besloot de eenhoorns af te pakken. Dit ging er volgens de demonstranten soms hard aan toe. Onder hen was ook een fractielid van Bij1 die zegt met geweld en onder bedreiging te zijn ontdaan van zijn opblaasbare eenhoorn.



'Heilig' demonstratierecht geschonden

Simons zegt 'geschokt' te zijn over de gang van zaken. Het is volgens de fractievoorzitter van Bij1 in strijd met het coalititeakkoord, waarin het demonstratierecht als 'heilig' wordt omschreven.



Ook zou dit politieoptreden, waar de burgemeester eindverantwoordelijk voor is, haaks staan op wat burgemeester Halsema zei tijdens haar installatie. Simons herinnert Halsema aan haar belofte de meest kwetsbare groepen in de stad, waaronder de LHBTQI+-gemeenschap, altijd in bescherming te zullen nemen.



We Reclaim Our Pride, zegt Simons, is juist zo'n groep die zaterdag bescherming nodig had. 'In plaats van steun vanuit het stadsbestuur, konden zij rekenen op een inperking van hun demonstratierecht en is hun ludieke protestmateriaal dat bestond uit opblaasbare eenhoorns afgepakt.'