De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de Nieuwe Herengracht.

De melding van de brand kwam rond 21.30 uur binnen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. Volgens omstanders was er op het moment van de brand niemand in het pand aanwezig.



In verband met de bluswerkzaamheden is een deel van de straat afgezet.