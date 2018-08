Duikers van de brandweer hebben woensdagavond een man uit het water langs de De Ruijterkade gehaald.

Tegen 22.50 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen over de man. Duikers van de brandweer slaagden er in hem uit het water te halen. Volgens omstanders was het slachtoffer onder invloed van drank of drugs.