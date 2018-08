Gemeente: 'Festivalvrije parken zijn niet haalbaar'

Het plan van actiegroep Mokum Reclaimed om alle parken en pleinen in Amsterdam een jaar lang te claimen is 'niet haalbaar'. Dat stelt de gemeente.

De actiegroep wil er met een zogenaamd evenement, Het jaar van het park en plein, voor zorgen dat er geen festivals meer kunnen plaatsvinden. De festiviteiten zouden te veel overlast en vervuiling veroorzaken.

Lees ook: Actiegroep wil parken en pleinen jaar lang claimen: 'Dit slaat nergens op'

Maar om de parken en pleinen dan maar volledig te claimen, is volgens de gemeente geen oplossing. 'We willen evenementen in parken mogelijk maken, maar ook limiteren', aldus de woordvoerder. Volgens haar zou Het jaar van het park en plein er juist voor zorgen dat een park 'permanent als evenemententerrein in gebruik is'.

Al bijna 2000 euro

'Dit slaat natuurlijk nergens op', concludeerde een expert van het onafhankelijke WD Advising, een bureau dat zich bezighoudt met ruimtelijke ordening, eerder zelfs over het plan van de actiegroep. Toch krijgt de groep ook bijval. Zo is er al binnen drie dagen al bijna 2000 euro opgehaald voor de aanvraag van een vergunning voor Het jaar van het park en plein.

Lees ook: Verbazing over zestien dagen afgesloten Sloterpark voor Loveland

Mokum Reclaimed heeft in totaal vier maanden de tijd om het benodigde bedrag van 4.250 euro in te zamelen. Daarvan is 4000 euro bestemd voor de aanvraag, de rest van het bedrag moet de kosten van de crowdfunding dekken.

Lees ook: Dierenpartij boos op duurzaam en vegetarisch festival Milkshake

Hoewel het een klein bedrag lijkt voor een 'evenement' dat een jaar lang duurt, kloppen de kosten volgens de woordvoerder van de gemeente wel. 'Bij meer dan 10.000 bezoekers is het legesbedrag inderdaad 4000 euro.'