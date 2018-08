Krakers pand Zuid spannen kort geding aan tegen ontruiming

De 'Rederijkers', die sinds begin vorige maand een verdieping van een pand aan de Jan Luijkenstraat in Zuid hebben gekraakt, spannen een kort geding aan tegen een op handen zijnde ontruiming.

De krakers trokken begin vorige maand in de ruimte op de begane grond van het pand. Daar is ook Hotel Museumzicht gevestigd. Met hun kraakactie zeggen ze te willen voorkomen dat ook op de begane grond een hotel komt.

Met hun actie wilden ze aandacht vragen voor de 'commerciele uitbuiting' van de stad. Amsterdammers komen hierdoor steeds minder makkelijk aan een woning en het aantal non-commerciële vrijplaatsen loopt gestaag terug.



Veel hoop het kort geding te winnen hebben de krakers niet. 'Heel weinig kans dat je zo'n zaak wint', stellen ze. Niettemin staan de krakers achter het punt dat ze met hun actie wilden maken.



'Deze meneer (de pandeigenaar red.) heeft meer dan tien panden in de stad. Hij laat er één meer dan anderhalf jaar leegstaan, terwijl de bewoners in de stad geen huis kunnen vinden. Het wordt tijd dat we het eigendomsrecht afwegen tegen de belangen van de mensen in de stad. Als je hier alles opkoopt, hebben we uiteindelijk geen stad meer', stellen de Rederijkers.



Uiterlijk 14 september moeten de Rederijkers het pand hebben verlaten. Voor die tijd, op 30 augustus, dient het kort geding.



Is kraken weer net zo 'nodig' als vroeger? Later vandaag een uitgebreide reportage waarin we met, onder meer, de Rederijkers en een oud-kraker de kraaknoodzaak van vroeger en nu tegen het licht houden.