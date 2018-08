Horrorvlucht naar Marokko wordt nog erger: 'Drie keer geprobeerd te landen'

Een vlucht van Royal Air Maroc naar Al Hoceima was al een nachtmerrie voor de ruim honderd passagiers. Ze hadden maar liefst 35 uur vertraging. Maar het werd nog erger: het vliegtuig kon niet landen in de Marokkaanse kustplaats en moest uitwijken naar een andere stad. Op zo'n vier a vijf uur rijden van de oorspronkelijke bestemming.

'Het is echt een horrorvlucht', zegt passagier Rachid Bouhayach. 'Mijn mede-reizigers zijn ook bang.'

De bedoeling was dat vlucht AT 621 dinsdag al om 10.20 uur zou vertrekken vanaf Schiphol. Maar snel werd duidelijk dat er wat vertraging was opgetreden. Daarna kwam er meer vertraging, en nog meer, en nog meer. 'We hebben er geen vertrouwen meer in', vertelde Rachid, die ook niet bij zijn bagage kon komen, gistermiddag aan AT5.

Goed nieuws, of toch niet

Anderhalve dag na de oorspronkelijke vertrektijd kwam er toch nog goed nieuws: ja, het vliegtuig zou nu echt vertrekken. Wasgetekend: woensdagavond 19.00 uur. Maar ook dat ging niet zorgeloos: 'Het vliegtuig heeft drie keer geprobeerd te landen in Al Hoceima', zegt Rachid. 'Maar het lukte niet. Toen zijn we doorgevlogen naar Nador. Ook daar lukte het landen tot tweemaal toe niet. En nu zijn we in Oujda geland.'

Een andere passagier meldt dat de reizigers met taxi's en bussen vervoerd worden naar Al Hoceima. Extra reistijd: vier a vijf uur.

'Sociale onrust'

Waarom de passagiers zo lang moesten wachten, is niet helemaal duidelijk. Op Twitter waarschuwde Royal Air Maroc maandag al dat vluchten vertraagd zouden zijn door 'sociale onrust' in Marokko. Toen werd niet vermeld om welke vluchten het zou gaan.