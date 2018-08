PvdO: 'Maak bonnetjes van burgemeester en wethouders openbaar'

De Partij voor de Ouderen (PvdO) wil dat alle bonnetjes van wethouders en de burgemeester openbaar worden gemaakt. 'De Amsterdammers hebben er recht op om te weten waar hun geld aan uitgegeven wordt', aldus fractievoorzitter Wil van Soest.

Het college zou volgens Van Soest veel transparanter te werk kunnen gaan. Ze wijst op het stadsbestuur van Utrecht, waar de uitgaven van collegeleden al sinds 2010 inzichtelijk worden gemaakt.

Per kwartaal publiceert de gemeente in Utrecht een overzicht van alle gedeclareerde kosten. De PvdO wil dat ook in Amsterdam gaan regelen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. 'Wij willen dat dit allemaal openbaar op de website van de gemeente gepubliceerd wordt.'

Dienstauto's

Daarnaast wordt in Utrecht het gebruik van dienstauto's gedeeld. 'Het privilege van de dienstauto wordt door de samenleving opgebracht, het gebruik ervan dient dan ook inzichtelijk te zijn voor diezelfde samenleving', zegt Van Soest hierover.

Bovendien zouden de verhuiskosten van bestuurders volgens de partijleider openbaar gemaakt moeten worden. 'Voormalig waarnemend burgemeester van Aartsen heeft tijdelijk in Amsterdam gewoond. Welke kosten heeft dat voor de stad met zich meegebracht? En wat kost de verhuizing van onze nieuwe collegeleden?', vraagt ze zich af.