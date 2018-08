Dragqueen Jennifer Hopelezz en taxichauffeur leggen het bij

Dragqueen Jennifer Hopelezz heeft de chauffeur ontmoet die haar na de Pride weigerde mee te nemen in zijn taxi. Hij bood tijdens het gesprek zijn excuses aan.

Ook Gamis el Bouakili, de directeur van het taxibedrijf TCS, was aanwezig. Hij verontschuldigde zich voor het gedrag van de chauffeur, wat Jennifer erg waardeerde. 'Ik kon hun excuses gemakkelijk accepteren', vertelt ze op Facebook.

'Ook maar eens mens'

Jennifer werd op de laatste dag van de Pride geweigerd door de taxichauffeur. Ze had net een optreden gegeven tijdens het slotfeest en wilde naar huis. Maar al snel bleek dat de chauffeur haar niet mee wilde nemen. 'Ik ben ook maar een mens hoor', reageerde Jennifer vervolgens verontwaardigd.

Uiteindelijk nam een andere chauffeur van TCS haar mee, maar het voorval bleef pijnlijk. Om de kwestie aan te kaarten, besloot Jennifer beelden van de gebeurtenis online te zetten. El Bouakili reageerde geschrokken en dreigde met sancties voor de chauffeur, als hij zich niet zou verantwoorden.

'Alle taxi's LGBTQI-vriendelijk zijn'

Inmiddels heeft Jennifer het met de chauffeur bijgelegd en kijkt ze terug op een 'ontroerend, helend moment'. Wel verontrust het haar dat maar liefst vijf vrienden hetzelfde hebben meegemaakt tijdens de Pride.

Binnenkort organiseert Meldpunt Discriminatie dan ook een ontmoeting met alle directeuren van grote taxibedrijven binnen de stad. Daarbij wordt gekeken hoe de bedrijven ervoor kunnen zorgen dat 'alle taxi's LGBTQI-vriendelijk zijn'. Jennifer: 'We hebben al een hoop suggesties, dus laten we hopen dat we iets positiefs hieruit kunnen halen.'