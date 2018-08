Oud-Ajacied Maduro zet punt achter carrière

Hedwiges Maduro stopt met voetballen. Dat maakte het voormalige toptalent van Ajax vanochtend bekend.

'Ik wil God, mijn familie, trainers, teamgenoten, fans, artsen en iedereen die altijd in mij geloofde bedanken. Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik ben', schrijft Maduro in een twitterbericht. 'Daarvoor wil ik jullie bedanken nu ik heb besloten om mijn loopbaan als profvoetballer te beëindigen.'

